Центр ядерной медицины готовится к запуску в Подмосковье Ковальчук: у нового Центра ядерной медицины не будет аналогов

Москва16 апр Вести.Центр ядерной медицины и адронной терапии откроется в подмосковном Протвине, на базе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" ИФВЭ, аналогов ему в мире не будет. Об этом заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что на данный момент созданы медицинская и операторская кабины, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование, модернизировано собственное производство. В центре будет запущен экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологии.

Сегодня фактически мы формируем мощнейший высокотехнологичный, наукоемкий кластер, нацеленный на фундаментальную науку, с одной стороны, а с другой стороны, конкретно на нужды, так сказать, современной медицины, создавая центр, у которого нет аналога в стране сказал Ковальчук

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что "важно, чтобы все заработало".

Наша задача сделать так, чтобы сюда было удобно приехать, уехать, и все, что здесь происходит вокруг, радовало глаз. Мы имеем возможность познакомиться с ведущими научными институтами здравоохранения и взаимодействовать отметил он

