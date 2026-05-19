Воробьев: в подмосковных Чехове и Ногинске сдадут новые поликлиники в 2026 году

Воробьев рассказал о сдаче зданий новых поликлиник в Подмосковье Воробьев: в подмосковных Чехове и Ногинске сдадут новые поликлиники в 2026 году

Москва19 мая Вести.В городах Чехов и Ногинск Московской области ожидается сдача в эксплуатацию новых зданий поликлиник в 2026 году. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, в новых медицинских учреждениях пациенты смогут пройти диспансеризацию и различные исследования.

У нас сдается поликлиника в этом году в Чехове большая, в Ногинске большая. Это больше, чем поликлиника – там можно пройти более углубленную диспансеризацию, углубленные исследования для того, чтобы выявить какие-либо заболевания на самых ранних стадиях. А значит, продолжительность жизни будет другая рассказал Воробьев

Также губернатор сообщил, что обновленный сердечно-сосудистый центр откроется в октябре этого года в селе Перхушково Одинцовского городского округа.