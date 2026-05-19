Москва19 мая Вести.Обновленный региональный сердечно-сосудистый центр откроется осенью в селе Перхушково в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью ИС "Вести".

По его словам, медицинское учреждение начнет принимать пациентов в октябре этого года. Специализированная помощь станет доступнее для почти миллиона жителей Подмосковья.

Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция. Это значит, будут и новые стены, и новая система инженерной вентиляции и все, что связано с медицинскими требованиями, и, конечно, оборудование. Это все позволяет давать высокого качества услуги, а значит, спасать жизни рассказал Воробьев

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Московской области донорами крови и ее компонентов стали свыше 36 тысяч человек, при этом почти 5,4 тысячи сделали это впервые.