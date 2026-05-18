Москва18 мая Вести.С начала 2026 года в Московской области сдали кровь и ее компоненты свыше 36 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

Ведомство приводит данные министра здравоохранения региона Максима Забелина.

С начала года более 36 тысяч человек в Подмосковье сдали кровь и ее компоненты, в том числе почти 5,4 тыс. сделали это впервые приводятся его слова на сайте регионального минздрава

Также в министерстве напомнили, что сдать кровь и ее компоненты может любой человек 18 лет и старше, который не имеет медицинских противопоказаний.