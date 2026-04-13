В Минздраве раскрыли ситуацию с донорской кровью в России

Москва13 апр Вести.В России нет проблем с наличием донорской крови, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

Она отметила, чо донорство является особой культурой и особым психологическим устройством личности. Люди, сдающие кровь, имеют особые установки, ведут здоровый образ жизни, являются альтруистами.

Она добавила, что донорство должно оставаться безвозмездным. люди занимаются осознанно, понимая, что оказывают помощь, а не продают свои биоматериалы.