Врач Аппалуп: больные раком, гепатитом, ВИЧ не могут быть донором крови

Россиянам рассказали, кому нельзя быть донором крови Врач Аппалуп: больные раком, гепатитом, ВИЧ не могут быть донором крови

Москва20 апр Вести.Людям с онкологией, псориазом, психическими расстройствами и сахарным диабетом нельзя быть донорами крови, рассказала РИА Новости главный врач Центра крови имени О. К​​​. Гаврилова Мария Аппалуп.

В России 20 апреля отмечается национальный День донора. Праздник учредили в 2007 году. Дата выбрана не случайно: 20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге акушер Андрей Вольф осуществил первое в России успешное переливание крови.

Людям с инфекционными болезнями, в числе которых ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты (B, C), все формы туберкулеза, бруцеллез, сыпной тиф, с злокачественными новообразованиями, а также болезнями крови нельзя быть донором крови рассказала Аппалуп

Она добавила, что противопоказания для донации есть у страдающих сердечными заболеваниями, а также с хроническими болезными печени, почек. Сдавать кровь нельзя беременным и кормящим, временный отвод – у принимавших антибиотики.