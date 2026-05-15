Эксперт по питанию Ким: людям с высоким холестерином яйца есть с осторожностью

Москва15 мая Вести.Людям с нарушением липидного обмена есть яйца стоит с осторожностью, лучше сочетать их с продуктами, богатыми клетчаткой, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии ДВФУ, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

Тем, у кого есть предрасположенность к нарушению липидного обмена и склонность к избыточному содержанию холестерина в крови, яйца нужно есть с осторожностью сказала собеседница агентства

Она отметила, что людям данной категории можно 1-2 яйца в неделю. Желательно их употреблять с овощами, тогда они усваиваются лучше.

Кроме того, яйца с осторожностью можно употреблять аллергикам.