Врачи уточнили, сколько можно хранить сваренные на Пасху яйца

Москва12 апр Вести.Яйца, сваренные вкрутую и с целой скорлупой, можно хранить не более семи дней. Об этом врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова сообщила ТАСС.

Согласно санитарным требованиям…, срок хранения вареных яиц в холодильнике не должен превышать 36 часов. В быту яйца… могут храниться не более семи дней проинформировала врач

Диетолог уточнила, что чем короче срок хранения, тем ниже риск пищевого отравления.

Также Подчиненова отметила, что пасхальные угощения не нанесут вреда здоровью человека, который много двигается. Выбор кулича зависит от вкусовых предпочтений, наличия хронических заболеваний, особенностей рациона.

Праздник Святой Пасхи, один из главных христианских праздников, в 2026 году отмечается в России 12 апреля.