Диетолог Стародубова: после поста в рацион нужно включать овощи и фрукты

Москва12 апр Вести.Тем, кто соблюдал многодневный пост, необходимо после этого включить в свой рацион овощи, фрукты, крупы, умеренное количество яиц, молочную продукцию с пониженным содержанием жира, а также диетические сорта рыбы и мяса, рассказала в беседе с РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, таким образом люди продолжат следовать принципам здорового разнообразного питания.

Для тех, кто соблюдал многодневный пост, самым правильным и безопасным для здоровья будет возвращение к принципам здорового разнообразного питания с обязательным присутствием в ежедневном рационе овощей, фруктов, хлеба, круп <...> умеренным потреблением диетических сортов мяса и птицы (курица, индейка, кролик), рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности отметила диетолог

Она пояснила, что переедание сладкого и жирного за праздничным столом у соблюдавших пост может привести к негативным последствиям для здоровья. Также несбалансированное питание чревато ожирением с развитием сопутствующих ему заболеваний.

Православные христиане в 2026 году отмечают Пасху 12 апреля. В этот день завершается самый строгий в году Великий пост.