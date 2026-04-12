Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц и крошками от кулича

Москва12 апр Вести.Скорлупу от пасхальный яиц и крошки от куличей можно выбрасывать, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Он отметил, что они не являются самостоятельной святыней, как, например, святая вода, просфоры или артос.

Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов объяснил священник

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) пояснил, откуда взялась народная традиция приносить в Пасху на кладбище куличи и яйца. По его словам, к Церкви она никакого отношения не имеет.