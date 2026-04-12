Эксперт объяснила, почему не нужно рассылать картинки на Пасху в мессенджерах

Москва12 апр Вести.Рассылка открыток на Пасху в мессенджерах и соцсетях противоречит нормам этикета. Об этом заявила специалист по этикету Екатерина Богачева изданию "Говорит Москва".

По ее словам, такие сообщения часто не содержат личного обращения и воспринимаются как спам.

С точки зрения правил этикета это не совсем верно, потому что, как правило, пользователи просто отправляют картинку, но не добавляют ничего личного. И вот с точки зрения этикета подобные сообщения – это спам отметила Богачева

Эксперт рекомендовала поздравлять близких более осмысленно – лично и с индивидуальным текстом. Если встретиться нет возможности, она советует позвонить или записать видеопоздравление.

