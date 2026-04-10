Эксперт: злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на эфиры из храмов

Москва10 апр Вести.Мошенники организовали новую волну схем обмана накануне Пасхи. Их содержание раскрыл доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что праздник становится для мошенников новым этапом заработка.

Пока одни готовятся к празднику и помогают нуждающимся, другие запускают фейковые благотворительные сборы. Они используют различные инструменты, чтобы сформировать доверие: давление и социальную инженерию. Особую опасность представляют ссылки на "эксклюзивные трансляции" сказал он

Щербаченко привел в пример прямой эфир из храма Христа Спасителя или эфир с церемонией схождения Благодатного огня – под ссылки могут быть замаскированы вирусы. Специалист посоветовал игнорировать любые ссылки от незнакомцев и не переводить средства на реквизиты, полученные из непроверенных источников.

Кроме того, эксперт обратил внимание на рассылку вредоносных пасхальных открыток через мессенджеры. В ход идут также фейковые конкурсы, розыгрыши и заманчивые предложения – например, о продаже куличей с большой скидкой. Ссылки в таком случае ведут на зараженный сайт.

Ранее эксперты платформы "Мошеловка" предупредили, что пасхальные открытки часто присылают от лица уже взломанных аккаунтов. Достаточно кликнуть по картинке, чтобы подхватить вирус или установить мошенническое приложение.