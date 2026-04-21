Диетолог Лебедева: насекомые могут быть источником животного белка в рационе

Москва21 апр Вести.Баланса между белками растительного и животного происхождения в рационе можно добиться нестандартными способами, в том числе включив в него насекомых, микроорганизмы и клеточные культуры, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасию Лебедеву.

Наиболее близкими к идеальному белку и содержащими полный набор незаменимых аминокислот … являются белки … животного происхождения (молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, морепродукты, яйца). Нетрадиционные источники – насекомые, микроорганизмы, клеточные культуры ("искусственное мясо" и другие) отметила она

По словам диетолога, белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%, в то время как растительные белки отличаются дефицитом одной или нескольких незаменимых аминокислот.