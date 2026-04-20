Потребности пациентов в донорской крови в Подмосковье удовлетворены на 100%

Москва20 апр Вести.Потребности пациентов медорганизаций Подмосковья в донорской крови удовлетворены на 100%, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что за первый квартал текущего года в регионе заготовлено 21,7 тысячи литров донорской крови​​​. Донорами в Подмосковье стали 29,7 тысячи человек.

В России 20 апреля отмечается национальный День донора. Праздник учредили в 2007 году. Дата выбрана не случайно: 20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге акушер Андрей Вольф осуществил первое в России успешное переливание крови.