Число многодетных в Подмосковье выросло почти на 40% за 5 лет

Москва14 апр Вести.Количество многодетных пар в Московской области увеличилось почти на 40% за последние 5 лет, передает РИА Новости.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас регион входит в топ-5 по параметру "многодетности".

В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тысяч многодетных семей​​​. А сегодня, в 2026 году, их уже 118 тысяч заявил депутат в беседе с агентством

В данный момент в Подмосковье доступны более 20 мер поддержки многодетных семей. Формы – самые разные, подчеркнул Брынцалов: выплаты, льготы, компенсации.