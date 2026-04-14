Количество многодетных пар в Московской области увеличилось почти на 40% за последние 5 лет, передает РИА Новости.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас регион входит в топ-5 по параметру "многодетности".
В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тысяч многодетных семей. А сегодня, в 2026 году, их уже 118 тысячзаявил депутат в беседе с агентством
В данный момент в Подмосковье доступны более 20 мер поддержки многодетных семей. Формы – самые разные, подчеркнул Брынцалов: выплаты, льготы, компенсации.