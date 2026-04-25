Собянин рассказал, как Москва поддерживает семьи с детьми Мэр Москвы: поддержка семей с детьми - важнейшее направление соцполитики

Москва25 апр Вести.Поддержка семей с детьми остается важнейшим направлением социальной политики столичных властей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2026 года размер пособий и социальных выплат семьям с детьми проиндексирован на 6%.

Семьи с новорожденными продолжают получать набор "Наше сокровище". Набор состоит из 50 вещей, необходимых в первые месяцы жизни ребенка. Вместо набора родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей.

По словам Собянина, за последние 15 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось почти в 4 раза. В таких семьях воспитывается свыше 630 тысяч детей.

Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за поддержкой - получить индивидуальные и семейные консультации.

В Москве работает служба медиации, благодаря которой 70 процентов семей смогли достичь согласия по спорным вопросам.

Собянин отметил, что Москва первой в России внедрила механизм медиации в городскую систему социальной поддержки. Столичный опыт решено распространить на другие регионы.