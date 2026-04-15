Пироговский университет Москвы стал площадкой акции "Мы вместе — дарим жизнь" В Минздраве РФ отметили рост числа студентов-доноров в Пироговском университете

Москва15 апр Вести.Пироговский университет Москвы стал центральной площадкой Всероссийской акции "Мы вместе — дарим жизнь". Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила рост числа желающих стать донорами.

К акции присоединились десятки регионов страны, на базе вузов открылись площадки, где можно стать донором. Одна из таких заработала в Пироговском университете в Москве. Студенты, в том числе будущие медики, смогли сдать кровь и вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, а также предложить идеи по развитию донорства.

Мы находимся в ведущем университете, где акции донорства и само донорство — это настолько норма жизни, что мы видим увеличивающееся количество студентов, которые приходят и сдают кровь, дарят жизнь тому, кто нуждается рассказала Петрова

Ранее сообщалось, что в России нет проблем с наличием донорской крови. Гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова отметила, что донорство является особой культурой и психологическим устройством личности.