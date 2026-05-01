В Пироговском университете намерены расширять набор студентов из КНР и Индии

В Пироговском университете намерены увеличивать набор иностранных студентов В Пироговском университете намерены расширять набор студентов из КНР и Индии

Москва1 мая Вести.Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова намерен расширять сотрудничество с Китаем и Индией по обучению студентов. Об этом ИС "Вести" сообщила начальник международного отдела РНИМУ имени Пирогова Маргарита Исаакова.

Нам бы хотелось, чтобы у нас были представители разных стран, разных культур и разных частей света. Именно поэтому мы взяли курс на расширение. Индия и Китай являются приоритетными для нас регионами по расширению. Но мы рады видеть всех студентов со всех уголков мира, будь то Африка, Европа или другие страны сообщила она

На данный момент в Пироговском университете обучаются порядка 1,7 тыс. студентов из 88 стран мира.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что обучение иностранцев в России усиливает международное экономическое сотрудничество.

Это показывает опыт самых разных бизнес-проектов. Нам проще иметь дело с теми, кто здесь выучился, погрузился и стал частью российской деловой и бытовой культуры. Владение языком, речь о тех, кто говорит по-русски, — это близость образу мыслей и отчасти мировоззрению добавил он

Ранее Могилевский отметил, что образование в РФ является одним из самых востребованных у иностранных студентов.