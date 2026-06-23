Посол Китая в РФ заявил об активизации студенческих обменов между странами

Китай и Россия активизируют студенческие обмены Посол Китая в РФ заявил об активизации студенческих обменов между странами

Москва23 июн Вести.Россия и Китай активизируют программы по студенческому обмену. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026-2027 гг. перекрестными Годами образования в обеих странах​​​. В интервью РИА Новости посол назвал это событие очень значимым, поскольку оно способствует совместному воспитанию кадров и инновационному развитию, а также содействует более эффективному развитию государств.

Активизируется обмен студентами, общее число двусторонней академической мобильности приближается к 100 тысячам человек отметил Чжан Ханьхуэй

По его словам, такое число студентов позволяет обеспечить прочную кадровую базу для сотрудничества государств в различных областях.

Ранее преподаватель кафедры лингводидактики и межкультурных коммуникаций Института иностранных языков Московского государственного психолого-педагогического университета Федор Варфоломеев рассказал, что налаживание тесного сотрудничества между РФ и КНР привело к тому, что российские студенты стали проявлять большой интерес к изучению китайского языка, а студенты из Китая делают выбор в пользу русского.