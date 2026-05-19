Голикова рассказала о сотрудничестве РФ с КНР по перекрестным годам образования Голикова: все вузы РФ включились в проект перекрестных годов образования с КНР

Москва19 мая Вести.Проект перекрестных годов образования РФ и Китая продолжит сотрудничество двух стран в этой области, но с более высокой интеграцией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, первый год двухлетнего образовательного проекта будут сопровождать самые знаковые мероприятия.

Все наши высшие учебные заведения достаточно активно включились в этот процесс. И практически у большинства высших учебных заведений, которые сотрудничают с Китаем, есть своя программа, которая либо будет проходить на территории Китайской Народной Республики, либо в Российской Федерации. Но должна сказать, что мы очень плотно сотрудничаем и по исследованиям. И большинство здесь [китайских] университетов, и наших университетов имеют свои научные программы, которые так или иначе обмениваются специалистами, обмениваются всем новым, что есть. Поэтому это будет продолжение, но с более высокой интеграцией рассказала Голикова

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в России и Китае. Программа межгосударственного гуманитарного проекта реализуется с января 2026 года по октябрь 2027 года.