Голикова: мальчик из КНР с совместного фото с Путиным работает по специальности

Москва19 мая Вести.Житель Китая Пэн Пай, который, будучи ребенком, сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, сейчас работает по специальности. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, Пэн Пай закончил обучение в Московском автомобильно-дорожном университете.

Я так понимаю, что он обучился, работает по специальности, у него все хорошо сказала Голикова

Ранее Пэн Пай рассказал журналистам, как случайная встреча с российским президентом изменила его жизнь. В частности, молодой человек начал интересоваться русской культурой, приехал учиться в Москву, и просил называть себя русским именем Паша.