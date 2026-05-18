Путин встретится с китайским инженером Пэн Паем, которого видел в 2000 году

Москва18 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин встретится с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого государственного визита в КНР в качестве президента России в 2000 году. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он пояснил, что в деловой программе российского лидера будет небольшой перерыв, во время которого Путин сможет увидеться с Пэн Паем.

В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пен Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году. Впоследствии этот паренек, естественно, вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний Китайской Народной Республики. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча сообщил Ушаков

Российский лидер приедет в КНР с официальным визитом 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина. В состав делегации также войдут пять заместителей председателя правительства: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.