Ушаков пообещал вернуть заместителей Мишустина из Китая целыми и невредимыми Ушаков раскрыл состав делегации РФ для визита в Китай

Москва18 мая Вести.В состав российской делегации в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай войдут пять заместителей председателя правительства Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он также отреагировал на сообщения, что в Москве во время отсутствия президента останется премьер-министр Михаил Мишустин.

Вот когда мы планировали этот визит, я так услышал от коллег ремарку, что мы оставляем Михаила Владимировича Мишустина одного в Москве, а всех его заместителей забираем в Пекин. Но могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми сказал Ушаков

Кроме того, в делегации также будут глава МИД РФ Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Также в состав делегации войдут Юрий Ушаков, Дмитрий Песков и Максим Орешкин.

В Пекин отправятся представитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы ряда регионов, руководители госкорпораций ВЭБ, Росатом, Роскосмос, председатели правления крупнейших банков, в том числе Сбербанка и ВТБ. Также поедут председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Новатэк" Леонид Михельсон, главы Росатома и Роскосмоса Алексей Лихачев и Дмитрий Баканов, а также другие руководители бизнеса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет соревноваться с Вашингтоном вопросе состава делегации в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Китай.

Российский лидер приедет в Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина.