Пэн Пай: очень удачно, что я увижу Путина во второй раз

Москва20 мая Вести.Житель Китая Пэн Пай, который ребенком сфотографировался с российским лидером Владимиром Путиным в 2000 году, сообщил о своей удаче, так как он сможет встретиться с президентом во второй раз. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Я думаю, что один человек может увидеть президента один раз. Это очень-очень трудно. А я [во] второй раз увижу его. Это для меня очень-очень удачно сказал Пэн Пай

Ранее он рассказал журналистам, как случайная встреча с российским президентом изменила его жизнь. В частности, молодой человек начал интересоваться русской культурой, приехал учиться в Москву и просил называть себя русским именем Паша.

19 мая 2026 года Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пекина. Стороны обсудят, в частности, вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ.