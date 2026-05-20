Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого визита в Китай в 2000 году.

Китайский специалист во время разговора с Путиным назвал Москву "своим вторым домом".

Хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность - встреча с вами. Я этому очень рад обратился Путин к Пэн Паю

По итогам встречи инженер пожелал Путину здоровья и подарил российскому лидеру фарфор из провинции Хунань, которая является его малой родиной и родиной основателя КНР Мао Цзэдуна.

Пэн Пай получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году. После обучения он вернулся в КНР для работы.

Где родился, там и пригодился напомнил инженеру российскую поговорку Владимир Путин

Ранее президент России поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Пекине. Он также отметил, что российско-китайские отношения в настоящий момент достигли беспрецедентного уровня.

Пэн Пай в беседе с Путиным выразил надежду, что компания, в которой он работает, продолжит сотрудничество с Россией. Ранее компания строила московское метро, принимала участие в возведении станций и тоннелей Большой кольцевой линии (БКД).