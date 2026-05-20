Москва20 мая Вести.Китайский инженер Пэн Пай, с которым президент России Владимир Путин встречался еще 26 лет назад, подарил российскому лидеру фарфор из провинции Хунань.

По словам инженера, изделие было сделано при жизни китайского правителя Мао Цзэдуна именно по его заказу.

Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда сказал Пан Пэй на встрече

Путин поблагодарил китайского инженера за подарок и пожелал всего самого доброго.

С 2007 по 2013 год Пан Пэй учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся в Китай для работы.

Ранее президент РФ после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.