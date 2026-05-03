Голикова после прогулки с Путиным под зонтом: всегда хотелось о нем позаботиться

Голикова поделилась эмоциями после прогулки с Путиным Голикова после прогулки с Путиным под зонтом: всегда хотелось о нем позаботиться

Москва3 мая Вести.Зампред правительства РФ Татьяна Голикова в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделилась эмоциями после прогулки с Владимиром Путиным.

В соцсетях стал вирусным ролик, на котором запечатлено, как президент РФ держит зонт над Голиковой для защиты от мокрого снега. Видео снято во время визита в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве.

Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нем позаботится, все-таки он руководитель. И мы должны заботиться о его здоровье, тем более находясь на территории медицинского объекта заявила Голикова, комментируя эпизод

На это Зарубин отметил, что Путин как мужчина проявил галантность по отношению к спутнице.

Да, справедливо. Поэтому мне это очень лестно, очень приятно, но все равно мы должны заботится о нем ответила вице-премьер

Видео стало популярным в китайских соцсетях, пользователи указывали, что мужчинам стоит брать пример с президента РФ.