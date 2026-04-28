Во время визита в ФЦМК Путин поделился зонтом с Голиковой и Мурашко

Путин поделился зонтом с Голиковой и Мурашко Во время визита в ФЦМК Путин поделился зонтом с Голиковой и Мурашко

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе посещения Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н. И. Пирогова раскрыл свой зонт, прикрыв от дождя сопровождавших его вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Кадры опубликовал в своем канале в MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова в День работника скорой помощи. В ходе визита глава государства, в частности, осмотрел реанимобиль, передав на это время зонт одному из присутствовавших сотрудников скорой помощи.

Также в ходе визита в Федеральный центр медицины катастроф Владимир Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.