Путин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

28 апреля глава государства прибыл в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК), расположенный в столице.

Сегодня замечательная возможность, чтобы поздравить вас, сотрудников Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Пирогова сказал, в частности, Путин

Российский лидер также адресовал свое поздравление всем врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, водителям экипажей скорой помощи.

В ФЦМК президент ознакомился с новейшими образцами отечественной медицинской техники и лекарственных препаратов, которые обеспечивают технологический суверенитет в сфере экстренной помощи.

В России 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Это профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестер, водителей и других специалистов. Он был учрежден в 2020 году по инициативе президента.