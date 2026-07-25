Путин в поздравлении сотрудникам следствия отметил их высокий профессионализм

Путин поздравил следователей с праздником, отметив их высокий профессионализм Путин в поздравлении сотрудникам следствия отметил их высокий профессионализм

Москва25 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их опыт, верность долгу и весомый вклад в решение задач СВО.

День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ. Он установлен в 2013 году.

В своем поздравлении Путин обратил внимание, что традиции следственных органов закладывались более трех веков назад, в период петровских реформ.

Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону указывается в поздравлении

Накопленный следствием опыт, новейшие технологии поиска и анализа доказательств позволяют расследовать самые сложные дела оперативно и качественно, чтобы обеспечить неотвратимость наказания, подчеркнул президент.

Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников указал Путин

Он пожелал следователям успехов в службе и выразил уверенность, что безупречная верность долгу, высшие идеалы правды и справедливости, твердость и ответственность останутся главным ориентиром в их работе.