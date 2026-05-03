Москва3 мая Вести.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" призналась, что считает президента России Владимира Путина настоящим мужчиной.

Российский лидер 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н.И. Пирогова в Москве. Когда пошел дождь, Владимир Путин раскрыл свой зонт, прикрыв сопровождавших его вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Зарубин отметил, что глава государства не дал вице-премьеру самой держать зонт.

Не дал, не дал, поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина сказала Голикова

Ранее кадры, где глава государства поделился зонтом с Голиковой и Мурашко, опубликовал в своем канале в MAX Павел Зарубин.