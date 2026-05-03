Орешкин объяснил, почему во время встречи с Путиным "не приоделся"

Орешкин пояснил, почему сопровождал Путина без верхней одежды, несмотря на снег Орешкин объяснил, почему во время встречи с Путиным "не приоделся"

Москва3 мая Вести.Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, сопровождавший главу государства Владимира Путина во время его визита в Центр имени Пирогова в Москве, рассказал, почему на экскурсии под открытым небом был без верхней одежды, несмотря на дождь со снегом. В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Орешкин объяснил это тем, что уже началась весна, и он перешел на "весеннюю форму".

Путин 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова в Москве. Орешкин в интервью Зарубину пояснил, почему в тот день "не приоделся".

Так все-таки весна уже началась, несмотря на всю погоду. Уже весенняя форма одежды сказал замглавы администрации президента

При этом риск простудиться Орешкин для себя исключил.

Все будет хорошо сказал он

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" также поделилась эмоциями после совместного с Путиным визита в НМХЦ имени Пирогова. Глава государства тогда раскрыл над ней свой зонт, защитив от дождя.