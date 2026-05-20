Интернет-пользователи в восторге от видео с Путиным без пиджака Global Times: в китайских соцсетях стало популярным видео с Путиным без пиджака

Москва20 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в КНР снял пиджак перед тем, как сесть в автомобиль. Этот момент попал в объективы камер и покорил китайские соцсети, сообщает портал Global Times.

Визит Путина приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В пекинском аэропорту Путина встретил почетный караул и военный оркестр и поприветствовали дети, в руках у которых были флаги России.

Ранее Си Цзиньпин лично поприветствовал Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где состоялись переговоры лидеров двух держав.