Журналист Балицкий рассказал, что говорят о визите Путина в китайских соцсетях Балицкий: в китайских соцсетях обсуждают символизм во время визита Путина

Москва20 мая Вести.В китайских социальных сетях после завершения официального визита в КНР президента РФ Владимира Путина начинают активнее смотреть видео с мероприятий, уделяя особое внимание различным символам. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

Один из символов связан со значением числа восемь в китайской нумерологии, отметил журналист.

Номер на автомобиле российского президента… [там] было аж три восьмерки, что по китайской традиции нумерологии считается очень хорошим знаком, таким счастливым, удачным. Конечно же, обсуждают… меню... Без пекинской утки не обходится ни один банкет… [она] обязательно должна быть нарезана на 88 частей рассказал Балицкий

Кроме того, пользователи китайских соцсетей обратили внимание и на совместное чаепитие Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Чаепитие, которому в Китае придают огромнейшее значение. Здесь в соцсетях обсуждают и высоту стульев, что они были для Си и Путина поставлены абсолютно одинаковые, и чашки одинаковые две добавил журналист

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Китай передвигался на автомобиле Aurus с номером, в котором было три восьмерки. Кроме того, интернет-пользователи в Китае оказались в восторге от видео, на котором Путин снял пиджак перед тем, как сесть в автомобиль.

20 мая российский лидер завершил двухдневный официальный визит в Китай. Кортеж прибыл в аэропорт Пекина, где была организована краткая церемония проводов. Путин прилетел в КНР вместе с делегацией из 39 человек. По итогам встречи российского лидера с Си Цзиньпином было подписано несколько двусторонних документов.