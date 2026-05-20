Путин ездил по Пекину на Aurus со счастливым номером Зарубин показал счастливый номер Aurus Владимира Путина в КНР

Москва20 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Китай передвигался на автомобиле Aurus с номером, в котором было три восьмерки. Такое сочетание цифр считается в КНР счастливым. Кадры лимузина со счастливым номером показал в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Цифра восемь в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж три восьмерки — трижды счастливое число рассказал Павел Зарубин

Ранее сообщалось, что Путин передвигается по Пекину на автомобиле Aurus с китайскими номерами.

В 2025 году на номере машины Путина во время визита в КНР было только две счастливые восьмерки.