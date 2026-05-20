Лузянин объяснил акцент на образовании в российско-китайских переговорах

Москва20 мая Вести.Акцент на образовании в российско-китайских переговорах подчеркивает планы РФ и КНР по углублению стратегического сотрудничества. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.

Он добавил, что фундаментом для укрепления партнерства станут 18-20-летние граждане обеих стран, которые будут получать образование в рамках совместных программ РФ и КНР.

Год [перекрестного] образования [РФ и КНР] означает фактически модернизацию, развитие, углубление базы российско-китайского стратегического партнерства в технологических, инновационных, транспортных, энергетических, во всех практически сферах. Этот фундамент, который закладывается сегодня в молодых кадрах, 18-20-летних девушках и юношах двух стран, будет продвигаться и реализовываться. Но для этого они должны получать образование в контексте именно российско-китайских параметров и нарративов заявил Лузянин

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что проект перекрестных годов образования России и Китая будет продолжен с более высоким уровнем интеграции.