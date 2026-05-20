Москва20 маяВести.План председателя КНР Си Цзиньпина по реформированию системы глобального управления включает в себя сотрудничество с РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил озвучил профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.
Идея Си о глобальном реформировании глобального управления, она абсолютно поддерживается Россией, и она является органичной частью российско-китайского стратегического партнерства, взаимодействия на мировой аренезаявил Лузянин
Ранее Лузянин заявил, что контакты РФ и КНР в образовательной сфере создают единое гуманитарное пространство для двух стран.