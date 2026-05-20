Москва20 мая Вести.Контакты России и Китая в образовательной сфере создают единое гуманитарное пространство двух стран, заявил ИС "Вести" профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин.

Конечно, <...> Россия как государство-цивилизация и Китай как государство-цивилизация именно в образовательно-культурной сфере, ну, сам Бог велел контактировать, соединять, сближать, фактически создавать как бы единое гуманитарное пространство. Процесс уже идет, но вот именно образовательный сегмент нужен был в плане вот этих специальных перекрестных годов [образования] сказал он

Ранее Лузянин объяснил акцент на сфере образования и обмена опытом в российско-китайских отношениях. По его мнению, так лидеры двух стран хотят создать фундамент для двустороннего сотрудничества.