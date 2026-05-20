Депутат Афонин: декларацию о многополярном мире будут изучать в учебниках

Москва20 мая Вести.Совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира будут изучать в учебниках через 15 лет. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа – очень важный документ. И если мир пойдет по пути созидания, вполне возможно, лет через 15-20 [ее] даже в школьных учебниках будут изучать заявил Афонин

Ранее профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин заявил, что сотрудничество с РФ является важной частью плана КНР по реформированию системы глобального управления.