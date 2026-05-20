Москва20 мая Вести.Антифашистская резолюция РФ и КНР – четкий сигнал всем странам, которые занимаются героизацией нацизма. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он объяснил актуальность такого заявления для Китая тем, что рядом с ним находится Япония, виновная во многих военных преступлениях Второй мировой войны.

Это прямой совершенно четкий посыл, который давала Российская Федерация на протяжении многих последних лет. Китай сейчас его поддержал, потому что мы понимаем, кто героизирует нацистов-фашистов – это в первую очередь Прибалтика, это в первую очередь Украина. И западноевропейские страны потакают в том числе этим направлением. Ну, понятно, рядом с Китаем [такой страной] является Япония, милитаристы, которые фактически творили геноцид против китайского народа в годы Второй мировой войны. Это объединение против фашизации очень важный идеологический стержень, который объединяет нас заявил Афонин

Ранее Афонин заявил, что совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира через 15 лет будут изучать по учебникам.