Москва11 мая Вести.В Китае хорошо помнят, какой ценой досталась победа над фашизмом во Второй мировой войне, а также о ключевой роли СССР. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Для Китая праздник победы также связан с окончанием полномасштабной войны с Японией, отметил он. В те годы СССР оказал решающую поддержку.

Надо сказать, что Китай - одна из немногих азиатских стран, которая отреагировала, причем позитивно на 9 мая... Китай очень хорошо помнит историю. И хорошо Китай помнит, что 9 мая - это не только победа советского народа над фашизмом, это очень важная точка во Второй мировой войне, от которой Китай очень серьезно пострадал рассказал Маслов

Он обратил внимание на публикации в китайской прессе, посвященные проведению парада на Красной площади в этом году. По его словам, в КНР вспоминали события, которые в России "очень мало обсуждаются, хотя это наша заслуга". Более того, об этом пишут в учебниках.

Я специально ради этого посмотрел учебники истории китайские для вузов. Там все очень грамотно описывается. Это не американское описание Второй мировой войны, кто руководил. Это, в общем, вполне рациональное, правильное описание, что Советский Союз сыграл, конечно, главную роль пояснил Маслов

Он считает, что РФ, выстраивая отношения с Китаем, следует использовать общую историческую память.

Мне кажется, мы все время, говоря об экономическом сотрудничестве с Китаем, забываем, что есть еще совместная историческая память… Мы не пользуемся ей совсем заявил Маслов

Ранее в Пекине прошла акция "Бессмертный полк" в память о ветеранах Великой Отечественной войны.