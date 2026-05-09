Балицкий рассказал, как акция "Бессмертный полк" прошла в Китае Балицкий: "Бессмертный полк" проходит во многих городах КНР

Москва9 мая Вести.Несмотря на то, что эта суббота в Китае – рабочий день, во многих городах КНР проходит акция "Бессмертный полк". Об этом рассказал корреспондент ИС "Вести" Александр Балицкий, который находится в Пекине.

Он добавил, что в город Далянь, который ранее носил название Порт-Артур, прибыл парусник "Паллада", экипаж которого примет участие в памятных мероприятиях.

Много, действительно много людей, притом что эта суббота в Китае рабочая. Кроме Пекина "Бессмертный полк" шагает по другим китайским городам: Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, Шэньян. В Даляне вообще высадился целый русский десант курсантов мореходных училищ, которые специально совершили поход на паруснике "Паллада", чтобы принять участие в памятных мероприятиях и торжествах в легендарном Порт-Артуре, где находится самое большое за рубежом русское воинское захоронение рассказал Балицкий

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" прошла в Женеве. Отмечается, что местная украинская диаспора пыталась сорвать мероприятие.