Москва8 мая Вести.Во время акции "Бессмертный полк" на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН в Женеве украинская диаспора устроила провокацию, пытаясь помешать проведению мероприятия, сообщает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что обстановка оставалась напряженной с самого начала: рядом с площадью прогуливались люди с украинскими флагами. К концу мероприятия две женщины подошли к месту проведения акции, начали исполнять украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Организаторы призвали их прекратить провокацию, напомнив, что акция была официально согласована властями Женевы. После отказа покинуть место в ситуацию вмешалась дипломатическая полиция, дежурившая на площади. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от женщин уйти, после чего они покинули территорию мероприятия.

Ранее стало известно, что "Бессмертный полк" пройдет в Берлине. На мероприятии будет запрещено использовать любые флаги и знамена.