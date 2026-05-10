Участница "Бессмертного полка" в Риме рассказала о давлении Киева на Италию

Москва10 мая Вести.Связанные с Россией культурные мероприятия в Италии часто отменяются в последний момент из-за давления со стороны украинского посольства. Об этом рассказала участница акции "Бессмертный полк" в Риме Наталья.

В беседе с РИА Новости она отметила, что подобная ситуация могла произойти и с фестивалем документального кино RT.Док в Болонье. Организаторам пришлось скрывать место проведения мероприятия, поскольку обращения украинского посольства нередко приводят к тому, что итальянские власти начинают оказывать давление на местные администрации.

После чего любые культурные мероприятия, включая концерты, балеты и другие, отменяются в последний момент сказала собеседница агентства

Наталья также поделилась, что после фестиваля у некоторых итальянских активистов в Неаполе и Флоренции прошли обыски по подозрению в терроризме. При этом, по ее словам, проверки не были напрямую связаны с фестивалем.

Независимым журналистам, которые стараются хоть как-то донести другую точку зрения, здесь "закручивают гайки" и "перекрывают кислород" заключила Наталья

Ранее провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Они выкрикивали оскорбления и старались перекричать участников церемонии.