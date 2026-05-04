Посольство рассказало, кто пытался сорвать "Бессмертный полк" в Амстердаме Посольство: беженцы с Украины пытались сорвать "Бессмертный полк" в Амстердаме

Москва4 мая Вести.Украинские беженцы предприняли попытку сорвать акцию "Бессмертный полк" в Амстердаме, рассказали агентству ТАСС в посольстве России в Нидерландах.

Как отметили в диппредставительстве, в этом году памятную акцию организовали граждане Нидерландов через "Платформу за мир и солидарность".

Помешать же собравшимся попытались вовсе не подданные королевства, а откровенно нацистская группа "беженцев из незалежной", укрывающаяся при этом от режима Зеленского на голландской земле говорится в заявлении

Дипломаты добавили, что демонстрация украинскими беженцами флагов неонацистов наглядно показывает, кого приняли у себя в стране власти Нидерландов.

Как отмечает агентство, во время "Бессмертного полка" около 10 мужчин в черных масках выкрикивали неонацистские и русофобские лозунги, а также демонстрировали плакаты с кощунственными надписями. Злоумышленники пытались вклиниться в шествие и мешать ему.