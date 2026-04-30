Москва30 апр Вести.Голландские штурмовые винтовки C7NLD оказались в руках действующих на Украине боевиков "Русского добровольческого корпуса" (РДК – запрещенная террористическая организация) из-за безответственного отношения властей Нидерландов, заявили в разговоре с РИА Новости представители посольства России в Гааге.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что люди в украинской форме – предположительно террористы РДК – пользуются винтовками C7NLD. Правительство Нидерландов опубликовало на своем сайте ответ на депутатский вопрос о возможном применении этого оружия боевиками на Украине. Однако позже ответ пропал с ресурса.

В кабмине утверждают, что не могут подтвердить информацию об использовании РДК винтовок из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".

Со своей стороны, в российской дипмиссии отметили, что видели "застенчивые" ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии".

Наше посольство указывало на высокие риски утечки оружия и его попадания в распоряжение откровенных неонацистов. Сегодняшняя реальность – это прямой результат безответственной политики королевства подчеркнули в российском посольстве

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов допустили въезд в страну украинского офицера Роберта Бровди, внесенного в "черный список" государств-членов Шенгенской зоны за атаку на нефтепровод "Дружба" в 2025 году.