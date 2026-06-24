Москва24 июн Вести.Бойцы ВС России захватили беспилотники и немецкие штурмовые винтовки в населенном пункте Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал замкомандира штурмового взвода 102-го штурмового полка группировки войск "Центр" Владимир Декалов.

В беседе с ТАСС он отметил низкое качество трофейного оружия, подчеркнув, что винтовки сделаны из алюминия и пластика. По его словам, есть риск вывести такое оружие из строя просто неаккуратным обращением.

Трофеи - дроны, оружие. В основном импортное. В том числе немецкие штурмовые винтовки… Симпатичная, но наш автомат лучше сказал Декалов

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Приют. Поселение было взято под контроль силами подразделений группировки войск "Центр".