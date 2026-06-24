Стрелок "Центра": прошли по открытой местности, чтобы взять село Приют Стрелок "Центра" о взятии села Приют: шли по открытой местности

Москва24 июн Вести.Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Приют Донецкой Народной Республики (ДНР). Операция проводилась в условиях открытой местности с видимостью на несколько километров, рассказал ИС "Вести" старший стрелок 102-го мотострелкового полка 8-ой армии этого подразделения с позывным Кальмар.

Пересечение местности, ведущей к жилым застройкам с бывшими укрепленными позициями ВСУ, выполнялось поэтапно, отметил он.

Один, максимум два человека, с большим интервалом между собой, на большой дистанции. То есть сначала раз человек, потом два, три. Промежуток времени - как позволяет погода, дроны [противника] пройти вперед сказал Кальмар

Штурм укрепленных огневых точек противника в полуразрушенных зданиях села Приют велся в обход. Одну из таких точек стрелок 102 мотострелкового полка 8-й армии группировки войск "Центр" Рахим Рахимов подавил двумя гранатами и огнем из автомата.