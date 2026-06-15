Минобороны сообщило об освобождении поселка Артем в ДНР Минобороны РФ: поселок Артем освобожден в ДНР

Москва15 июн Вести.Населенный пункт Артем освобожден в Донецкой народной республике в ходе операции военнослужащих 54-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что за сутки группировка также нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполья в ДНР.

Освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем говорится в сообщении

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения международным правозащитным структурам с просьбой отреагировать на поставки западного оружия Украине, от которого гибнет все больше мирных жителей РФ.