Лантратова просит от ООН и ОБСЕ реакции на гибель россиян от оружия Запада

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на гибель россиян от оружия Запада Лантратова просит от ООН и ОБСЕ реакции на гибель россиян от оружия Запада

Москва15 июн Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения международным правозащитным структурам с просьбой отреагировать на поставки западного оружия Украине, от которого гибнет все больше мирных жителей РФ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Обращения направлены Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Резе Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе, председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе, генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и председателю Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассису.

Отмечается, что продолжающиеся поставки вооружения на Украину властями западных стран ведут к росту числа жертв среди гражданского населения, разрушению школ, больниц и домов.

Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего говорится в обращении

Омбудсмен отметила, что за каждым ударом ВСУ по мирным объектам стоят человеческие жизни: чья-то мама, чей-то ребенок.

Лантратова подчеркнула, что нельзя говорить о правах человека и одновременно молчать, когда западное оружие применяется против мирных граждан.

Ранее омбудсмен рассказала ИС "Вести", что сообщения об украинских обстрелах мирных жителей на территориях ДНР, ЛНР и других регионов приходят каждый день. Лантратова отметила, что целями для атак ВСУ часто становятся гуманитарные грузы.